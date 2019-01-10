DOLARDA SON DURUM

Suriye nedeniyle ABD ile ilişkilerin tekrar bozulabileceği ve mali disiplinin zarar göreceğine yönelik endişeler TL'yi baskılamaya devam ederken, dolar/TL bu sabah güne 5.48 seviyesinde başladı.

Bankacılar piyasada baskı unsuru olan artan jeopolitik risklerin yanı sıra açıklanan yapılandırmalar sonucunda mali disiplinden taviz verilip verilmeyeceğine ilişkin belirsizlikler, TCMB’nin 16 Ocak’taki PPK toplantısında alacağı kararın izlendiğini belirtiyor.

Bankacılar ABD’den gelebilecek olası açıklamaların beklendiği piyasada risk algısının artması halinde kurda yükseliş eğiliminin sürebileceğine işaret ediyor.

Credit Agricole kıdemli EM stratejisti Guillaume Tresca, son haftalarda ABD ve Türkiye ilişkilerinin iyi gitmesi nedeniyle rahatlayan piyasaların yeniden tansiyonu fiyatlamaya başladığını söyleyerek, “Ayrıca gelecek hafta PPK toplantısı var ve yatırımcılar Aralık ayı enflasyon verisi sonrası prematüre adım atılma ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle biraz tedirgin” dedi.