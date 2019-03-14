DOLARDA SON DURUM...

Dolar/TL Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle geçen hafta yaşanan sert yükselişlerin ardından bu hafta nispeten daha sakin bir seyir izliyor. Bu sabah dolar/TL güne 5.47 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL geçen hafta hareketli günler geçirirken bu hafta yatay bir seyir izliyor. Bu sabah dolar/TL güne 5.47 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4605/ 5.4635 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankacı, “Piyasalar oldukça sakin. Ancak seçime kadar kur yavaş yavaş yukarı hareketini sürdürecek gibi görünüyor. Şu an için Brexit piyasalar için risk unsuru. Ayrıca gelişmekte olan piyasalardaki genel havayı takip etmek gerek” dedi.

Dolar, dün sert yükselen sterlinin bugün hafif gerilemesiyle dokuz günün dip seviyesinden yükseldi. İngiltere parlamentosunun dün yapılan oylamada AB ile ilişkileri düzenleyecek herhangi bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmayı reddetmesinin ardından sterlinin yüzde 2’den fazla yükselmesiyle dolar değer kaybetmişti.

İngiltere parlamentosunun 29 Mart olarak planlanan AB’den ayrılma tarihinin ertelenmesini bugün oylaması bekleniyor.