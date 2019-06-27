DOLARDA SON DURUM...
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Dolar - euro kaç TL? 27 Haziran 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 27 Haziran 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7727 lira alış fiyatı, 5,7747 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5627 lira alış fiyatı, 6,5685 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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