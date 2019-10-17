DOLARDA SON DURUM...
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Dolar - euro kaç TL? 17 Ekim 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
17 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:
Dolar, bankalararası piyasada 5,8805 lira alış fiyatı, 58825 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5189 lira alış fiyatı, 6,5292 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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