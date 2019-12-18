DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

Dolar - euro kaç TL? 18 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL'de bugün yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasalarda güne 5,89 civarında başlayan dolar, 5,91'in üzerini gördü.

ABD'de Senato'dan dün geçen tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, ABD'de savunma bütçesinin, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçmesi sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilebileceği endişelerinin döviz kurlarında yükselişe neden olduğunu bildirdi.

Euro/TL de 6,58 seviyesinde hareket ediyor.