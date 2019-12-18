18 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yaptığınız işler dolayısıyla insanların gözü önünde olmanı gerekecek. Bu durumdan dolayı sakın gerilmeyin. Eğer telaş yaparsanız istemediğiniz hatalar yapabilirsiniz. Dikkatli olun.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

“Sabreden derviş, muradına ermiş” sözünü bu aralar kendinize hatırlatmanızda fayda var. Çok istediğiniz fakat elde edemediğiniz şeyler için üzülmekten vazgeçmelisiniz. Doğru olan şey sizi doğru zamanda bulacaktır.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün içiniz kıpır kıpır. Nasıl atacağınızı bilemediğiniz bir enerji birikmiş içinizde. Spor yapmak bu enerjiyi atmak için iyi bir yol olabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Eskiden yaşadığınız problemler bugün aklınıza gelebilir ve canınızı sıkabilir. Bu problemlere bakarak yapabileceğiniz iki şey var. İlki onlara bakıp ders çıkarıp yolunuza devam etmek. İkincisi ise bu sorunlara saplanıp ileriyi görememek. Hangi seçeneğin doğru olduğunu söylemeye gerek yok diye düşünüyoruz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Etrafınızda kaos yaratan insanların aslında istedikleri tek şeyin ilgi olduğunu yavaş yavaş anlıyorsunuz. Bu kişiye istediğini vermeyerek en doğrusunu yapıyorsunuz. Şu anki tavrınızı korumaya devam edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yaptığınız işlerde kafanızı bulandıracak hiçbir şeyler karşılaşmayacaksınız. Her şey gayet net ve üstesinden gelebileceğiniz zorlukta. Şanslı gününüzdesiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Karşınızdaki kişi ona gönderdiğiniz mesajları anlamamakta hala ısrarcı. Peki böyle olan birine kendinizi anlatmak için neden bu kadar çabalıyorsunuz? Kendinizi yormayı bırakın ve sizi anlayacak kişilerle zaman geçirin.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bu aralar elinizi sıkı tutmanız gerektiğini düşünüyorsanız haklı sebepleriniz olmalı. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız yüklü harcamaların sizi çok olumsuz etkilememesi için biraz tutumlu olmanız gerekli.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İnsanlarla yaşadığınız anlaşmazlıkta orta yolu bulmak için kendinizi bu kadar feda etmenize gerek yok. Sizin için önemli olan şeyin ne olduğu konusunda açık olun ve karşı tarafı da anlamaya çalışın yeterli.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün hayatınızda önceden beri olan fakat üzerine derinlemesine düşünmediğiniz bir şeyi yeniden keşfetmeniz gerekli. Bu bir hobiniz de olabilir, yüzleşmekten korktuğunuz bir durum da.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Katılacağınız aktiviteler sayesinde birlikte olacağınız insanlar size ilham kaynağı olabilir. Üzerinde çalıştığınız yaratıcı projelerinizi bir ileri basamağa taşımanız için aradığınız şey o insanlarda saklı.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Başlamak isteyip de cesaret edemediğiniz işlere başlamak için harika bir gün. Bugün başına oturduğunuz her işi başarıyla sonuçlandıracaksınız. Ne yapacağınıza karar verin ve harekete geçin!