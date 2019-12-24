DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!

Dolar - euro kaç TL? 24 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dün güne 5,93'ten başlayıp mayıstan beri ilk kez 5,95'in üzerine yükselen dolar/TL yeni güne de bu aralıkta başladı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve 2 ülke ilişkilerine yönelik endişeler kurun geçen hafta başlayan yükselişinde etkili oldu. Dolar/TL son dönemde bu endişelerle 5,79'lu seviyelerden 5,95'lere yükseldi. Lira son bir ayda dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kaybetti.

Euro/TL ise 6,56'dan işlem görüyor.