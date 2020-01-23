DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR!
Döviz...
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Dolar - euro kaç TL? 23 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Yeni haftada yükseliş grafiğini sürdüren dolar kuru bu sabaha da yüzde 0.03 primle başladı.
Dolar/TL, bugün 5,93'ten işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,57'de yer alıyor.
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