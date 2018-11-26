DÖVİZ YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
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26 Kasım 2018 sabahında dolar 5,2860 liradan, euro ise 6,0040 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,2860 liradan, euro 6,0040 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,2840 liradan alınan dolar 5,2860 liradan satılıyor. 6,0020 liradan alınan euro satış fiyatı ise 6,0040 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2800 lira, euronun satış fiyatı ise 5,9960 lira olmuştu.
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