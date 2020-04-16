Dünyaca ünlü havayolları yolcularına corona testi yapıyor!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havayolu şirketi Emirates, corona virüsü salgınının yayılmasını önleme amacıyla Dubai'de uçuşları öncesi yolcularına corona virüsü testi yapmaya başladı.

Havayollarının kullandığı corona virüsü test kitleri 10 dakika gibi kısa sürede sonuç veriyor.

Emirates, bu uygulamayı başlatan ilk havayolu olduğunu açıkladı.

Şirket kısa süre içinde uygulamayı diğer havaalanlarında da başlatmayı planlıyor.

BBC’deki habere göre, BAE’nin bir diğer havayolu şirketi Etihad da Abu Dhabi Havalimanı’nda yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak cihazları devreye soktu.

Bu cihazlarda bir kişide corona virüsü belirtileri olup olmadığı da tespit edilebiliyor.

Sözcü