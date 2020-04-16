En genç corona ölümü: Henüz 29 günlüktü

Filipinler'de 29 yaşındaki bir erkek çocuğun corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Kayıtlara en genç corona virüsü ölümü olarak geçen olayda, çocuğun solunum sıkıntısı dolayısıyla septik şok geçirdiği belirtildi.

Filipinler’in Batangas bölgesinde, corona virüsü sebebiyle bir bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı. Henüz 29 aylık olan bebeğin corona virüsü sebebiyle öldüğü belirtildi.

Corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirene en genç hasta olan bebeğin nefes almada zorluk yaşadığı ve bu sebeple öldüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Maria Rosairo Vergeire televizyon karşısına çıkarak yaptığı açıklamada, çocuğun corona virüsüne bağlı sebeplerle öldüğünü söyledi. Vergeire, “Solunum enfeksiyonunun neden olduğu sonuçlar yüzünden öldü” dedi.

Sözcü