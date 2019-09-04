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Eşini "ısırarak" öldürdü!

Eşini "ısırarak" öldürdü!

Şok olay!

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Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayatını kaybetti.

Sulawesi Adası'nda Kolaka bölgesine  bağlı Tobua köyünde yaşayan bir kadın, kocasının boynundan ısırması sonucu ağır  yaralandı.

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen  kurtarılamadığını açıklayan bölge yetkilileri, olayın ardından kaçan adamın ise  köy yakınında gizlendiği çalılık alanda yakalandığını belirtti.

Ailenin yakınları ise saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde  olmadığını iddia etti.

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