Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı

İngiltere'de yaşayan David isimli adamın başına gelenler, sosyal medyada alay konusu oldu. Eşiyle bebek istedikleri için evlerinde ilişkiye girdikleri sırada, kendilerinden habersiz eve giren baldızına çıplak yakalanan adam, ailede krize neden oldu.

İngiltere'de ikamet eden David isimli adamın başına gelen ilginç olaylar zinciri, Amerikan ve İngiltere sosyal medya ağlarında günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

ÇOCUK İSTİYORLARDI

David ve eşi, uzun süredir bebek istiyorlardı. Kendi evlerinin yatak odasında baş başa kalan çiftten David, acıkmasının ardından mutfağına giderek bir şeyler atıştırmak istedi.

BALDIZI EVE GİRDİ

Fakat bu sırada evde davetsiz bir misafir daha vardı. Evin garajını ekipmanlarını saklamak için kullanan David'in baldızı, her şeyden habersiz eve girdi. Bu sırada David ise çıplak şekilde baldızının karşısına çıktı.

YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Genç kadın ise eniştesini çıplak şekilde gördüğünü annesine anlattı. Duruma sinirlenen David'in kaynanası, genç adama sert çıkarak, yaptığının çok ayıp olduğunu dile getirdi. Kaynananın bu uyarısı, ailede krize neden oldu.

"BENİM NE SUÇUM VAR"

David başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşarak, kullanıcılardan yardım istedi. Genç adam, yaşananlarda suçu olmadığını belirterek, özel hayatın gizliliğine saygı duyulması ve ailelerin, çiftlerin hayatına karışmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca baldızlarından da anahtarı geri aldıklarını anlattı.

Haberler.com