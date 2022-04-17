Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, tartışmalara neden oldu

Evine ilk kez gittiği bir erkeğin banyosuna girerek, video çeken genç bir kız tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızın 'özel hayatın gizliliğini' ihlal ettiğini dile getirdi.

Sosyal medyada ilginç video paylaşma furyası, giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Yine genç bir kız tarafından sosyal medyada paylaşılan video, tartışmalara neden oldu.

BANYOYA GİRİP VİDEO ÇEKTİ

Genç kız, ilk tanıştığı ve evine gittiği bir gencin banyosuna girerek, banyoyu yorumlaya başladı. Bu sırada söylediklerini ve banyonun durumunu da video kayda aldı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise genç kıza eleştiri yağdı. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızın 'özel hayatın gizliliğini' ihlal ettiğini ve yaptığının yanlış olduğunu dile getirdi.

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