Eurovision’da normale dönüş provası: 3 bin 500 seyirci alınacak

Bu yıl Hollanda'da gerçekleştirilecek Eurovision Şarkı Yarışması için kritik bir karar alındı. Yarışmaya 3 bin 500 kişiyle sınırlandırılmak üzere seyirci alınmasına karar verilirken, seyircilerin Hollanda'da yaşaması ve negatif corona virüsü test sonucu olması gerekiyor.

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünyayı bir kaosa sürüklerken, milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Dünya genelinde pek çok sektör salgından olumsuz etkilenirken, spor ve sanat etkinlikleri de uzun süredir seyircisiz sürdürülüyor.

Mayıs ayında Hollanda’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması, bu durumla ilgili önemli bir karar aldı. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Rotterdam’da gerçekleştirilecek yarışmaya seyirci alınmasına karar verildi. Telegraaf gazetesinin haberine göre sayı için sınırlama getirildi.

NEGATİF TEST ŞARTI

Telegraaf, ülke genelinde tiyatro, konferans ve futbol maçlarında deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda seyirci uygulamasının başladığını, Eurovision’da da bunun uygulanacağını vurguladı. Gazeteye göre ön eleme, yarı final ve final aşamalarında 3 bin 500 seyirci kabul edilecek. Seyircilerde aranan şart ise negatif test sonucu ve Hollanda’da yaşıyor olmak.

39 ÜLKE YARIŞIYOR

65. Eurovision Şarkı Yarışması’na 39 ülkeden yarışmacı katılacak. Geçtiğimiz günlerde Belarus’un diskalifiye edildiği yarışmayı televizyonları başında 200 milyon kişinin izlemesi bekleniyor.

2019’da yapılan son yarışmayı Hollanda adına yarışan Duncan Laurence, Arcade adlı şarkısıyla kazanmıştı.

sözcü.com.tr