Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı

Hong Kong'da evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye giren çift hakkında kamu ahlakına aykırı davranmak suçundan soruşturma başlatıldı. Çiftten kadın olanı tutuklanırken, erkek hakkında işlem uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor. Kadın daha sonra kefalet ödeyerek serbest kaldı. Konu hakkında ikiye bölünen sosyal medyada görüntülerle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Hong Kong'daki bir evin balkonunda kaydedilen görüntüler, ülke genelinde tartışmaya neden oldu. Yaklaşık 17 saniye uzunluğundaki videoda yarı çıplak bir kadın ve çıplak bir adamın balkonda cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu.

36 YAŞINDAKİ KADIN TUTUKLANDI

O görüntülerdeki kişilerden biri olduğu iddia edilen 36 yaşındaki kadın Salı günü Sau Mau Ping'de tutuklandı. Polis, klibi internette dolaştıktan sonra keşfettiklerini ve davayı bir kamu ahlakına aykırı bir eylem olarak sınıflandırdıklarını söyledi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı ve Temmuz ayı başlarında polise rapor vermesi gerektiği söylendi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Çiftin görüntüleri, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri durumu ahlak yoksunluğu olarak değerlendirip duruma inanamadı. Kimileri ise daha ılımlı yaklaştı ve herkesin özel alanı olan evlerinde dilediklerini yapabileceklerine dikkat çekti.

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