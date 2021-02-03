Fransa’da son 24 saatte 26 bin 362 yeni vaka

Fransa’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 26 bin 362 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 251 bin 160’a ulaştı.

Fransa'da Covid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 bin 362 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 251 bin 160'a ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 358 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 77 bin 595'e yükseldi. Ülke genelinde bin 788'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 212 kişi hastanelerde tedavi görüyor

İHA