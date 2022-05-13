Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedeni öğrenenler şok yaşadı

Becky Jeffries adlı kadın, konukların salonda olduğu sırada bir anda düğününü yarıda kesme kararı aldı. Konuklar bu kararla birlikte büyük şaşkınlık yaşarken, Jeffries'in düğün törenini yarıda kesmek istemesinin nedeninin gelinliğinin arkasındaki eksik olduğunu öğrenenler daha büyük şok yaşadı. Bazı konuklar geline tepki gösterince düğün devam etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitle tarafından tanınan Becky Jeffries adlı kadın, önceki günlerde dünyaevine girdi. Jeffries'in düğünü sırasında ise çok ilginç bir olay yaşandı.

DÜĞÜNÜ YARIDA KESMEK İSTEDİ

Gelin Jeffries, her şeyin iyi gittiği sırada bir anda damada ve yakınlarına dönerek düğünü yarıda kesmek istediğini söyledi. Jeffries'e bunun nedeni sorulduğunda ise ilginç bir cevapla karşılaşıldı.

KIYAFETİNDEKİ EKSİKLİĞİ FARK ETTİ

Kıyafetinin arkasındaki eksikliği fark eden Jeffries, moralinin aşırı derecede bozulduğunu ve düğüne devam edemeyeceğini söyledi. Gelinin düğünü yarıda kesmek istemesinin nedenini öğrenen konuklar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı konuklar, talebi nedeniyle geline tepki gösterdi.

DÜĞÜN DEVAM ETTİ

Gelinin, tam da nikah işleminin yapıldığı sırada böyle bir istekte bulunması, normal karşılanmadı. Hem damadın tavrı hem de konukların ısrarı ile düğün kaldığı yerden devam etti.

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