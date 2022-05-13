Kadın çalışanlara regl izni yolda

Tasarının onaylanması halinde iş yerlerinde regl bir sağlık durumu olarak kabul edilecek ve kadın çalışanlara ayda 5 güne kadar regl izni verilebilecek. Avrupa’da bir ilk niteliğindeki tasarı, regl döneminde kadınların kullandığı hijyenik ürünlere verginin kaldırılmasını da içeriyor.

İspanya hükümeti, kadınlara ayda 3 ila 5 gün regl izni verilmesini öngören bir tasarı üzerinde çalışıyor.

İşyerlerinde aylık regl izin günlerinin belirlenmesine yönelik yasal düzenleme gelecek hafta kabineye sunulacak. Tasarının onaylanması halinde iş yerlerinde regl bir sağlık durumu olarak kabul edilecek ve şiddetli regl sancısı çeken kadın çalışanlara ayda 5 güne kadar regl izni verilecek.

Avrupa'da bir ilk niteliğindeki tasarı, regl döneminde kadınların kullandığı hijyenik ürünlere verginin kaldırılmasını da içeriyor. Ayrıca kürtaj hakkının genişletilmesine ve doğum izninin arttırılmasına yönelik maddeler de tasarıda yer alıyor.

Öte yandan regl muafiyetin sadece şiddetli regl sancısı çeken kadınlar için doktor raporuyla uygulanacağına dikkat çekiliyor.

sözcü.com.tr