Gezintiye çıktığı parkta rekor büyüklükte elmas buldu!

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Elmas Krateri Eyalet Parkı'nı ziyaret eden Kevin Kinard, 9 karatlık elmas buldu. Kinard'ın keşfi, parkta bulunan en büyük ikinci elmas oldu.

ABD’nin Arkansas eyaletinin Maumelle şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Kevin Kinard, Elmas Krateri Eyalet Parkı’nı arkadaşlarıyla birlikte ziyaret etti.

Kinard çocukluğundan beri ziyaret ettiği parkta cam olarak düşündüğü parlak bir taş buldu. Kinard’ın parktaki güvenliğe götürdüğü taşın inceleme sonucu 9 karatlık elmas olduğu ortaya çıktı.

EN BÜYÜK İKİNCİ ÖRNEĞİ

Elmas Keşif Merkezi, Kinard’ın taşının 9.07 karatlık bir elmas olduğunu tespit etti. Kinard’ın bulduğu elmasın, 1972’de açılan ve dünyadaki tek halka açık elmas alanlarından biri olan parkta bulunan en büyük ikinci elmas olduğu belirtildi.

Arkansas Park, Miras ve Turizm Departmanı sekreteri Stacy Hurst konuyla ilgili olarak, “Böyle bir keşif, hem taşı tanımlamaya yardımcı olan park görevlileri hem de park ziyaretçileri için her zaman heyecan vericidir” ifadelerini kullandı.

114 YILDA 75 BİN ELMAS

Parkta şimdiye kadar bulunan en büyük elmasın 1975’te 16 karatlık ‘Amarillo Starlight’ isimli beyaz bir elmas olduğu ifade edildi.

1906’dan bu yana ziyarete açık olan parkta bugüne dek 75 bin elmas bulundu. Park yönetimi elması bulan kişinin almasına müsade ediyor.

sözcü.com.tr