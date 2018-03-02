GÖREVİMİZ TATİL

Yapımı : 2018 - Türkiye

Tür : Komedi

Süre: 110 Dak.

Yönetmen : Murat Şeker

Oyuncular : Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Sarp Akkaya

Senaryo : Murat Şeker, Ali Tanrıverdi

Yapımcı : Murat Şeker, Cemal Okan

Diğer Adı : Çılgın Aile Tatilde

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Görevimiz Tatil Film Konusu

Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.