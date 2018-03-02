GÖREVİMİZ TATİL
Görevimiz Tatil
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Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Murat Şeker
Oyuncular : Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Sarp Akkaya
Senaryo : Murat Şeker, Ali Tanrıverdi
Yapımcı : Murat Şeker, Cemal Okan
Diğer Adı : Çılgın Aile Tatilde
Görevimiz Tatil Film Konusu
Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar Köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir.
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