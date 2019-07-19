HAFTANIN SON GÜNÜNDE DOLAR...

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Dolar - euro kaç TL? 19 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump'ın Türkiye açıklamasının ardından gevşeyerek 5,61 seviyesine kadar gerilemişti.
Dolar, 19 Temmuz 2019 sabahında ise bankalararası piyasada 5,6391 lira alış fiyatı, 5,6411 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro da aynı saatlerde 6,3522 lira alış fiyatı, 6,3599 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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