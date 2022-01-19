Hayvanat bahçesinde bakıcılardan aslanlara corona bulaştı

Güney Afrika’da yapılan bir araştırmaya göre, hayvanat bahçesi bakıcılarının hayvanlara Covid-19 bulaştırdığı ortaya çıktı.

Güney Afrika'daki bir hayvanat bahçesinde Covid-19'a yakalanan aslanların ve pumaların hastalığı bakıcılarından kapmış olabileceği açıklandı. Pretoria Üniversitesi'nden bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda, rezervuar görevi yapan canlı veya cansız varlıkların hastalık semptomu göstermeden virüsü bünyelerinde taşıdıkları ve hastalığa duyarlı canlılara aktarabildikleri yer aldı.

Bilim adamları, yeni mutasyonların hayvanların vücutlarında rezervuar olarak bulunarak yeniden insanlara geçebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

Covid-19 semptomu gösteren hayvanların, insanlarda olduğu gibi nefes zorluğu, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi benzer semptomlar gösterdiği belirtildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan hayvanların, hastalığı bakıcılarından almış olabileceğinin vurgulandığı çalışmada, Covid-19 olmasına rağmen hiçbir semptom göstermeyen bakıcılara da değinildi.

Bakıcılara, hayvanlarla ilgilendikleri esnada maske takmaları da tavsiye edildi. Pretoria Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, ‘Viruses' (Virüsler) adlı hakemli dergide yayınladı.

sözcü.com.tr