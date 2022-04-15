Hayvanat bahçesindeki goril telefon bağımlısı oldu

ABD'nin Şikago kentindeki Lincoln Park Hayvanat Bahçesi'nde yaşamını sürdüren goril telefon bağımlısı oldu.

Ziyaretçiler, Amare adlı gorile telefonlarının ekranını çok sık gösteriyor. Selfie, hayvan videosu ve Amare'nin kendi görüntüsü gorile izletiliyor.

Yetkililer, yaklaşık 190 kilogram ağırlığındaki hayvanın telefonlar yüzünden dikkatinin çok dağıldığını ve bu yüzden iki hafta önce genç bir gorilin saldırısını fark etmediğini açıkladı.

Hayvanat bahçesinden Stephen Ross, "Amare zamanının çoğunu ziyaretçilerin fotoğraflarına bakarak geçirdiği için endişemiz giderek büyüyor. Arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirerek goril olmayı öğrenmesini tercih ederiz" dedi.

Zira Amare, üç genç gorille birlikte yaşıyor. Ross, Amare'nin saldırıdan sonra durumunun iyi olduğunu söyledi. Ancak dikkat dağınıklığının gruptaki konumunun tehlikeye atmasından ve gelişiminde zarar vermesinden korkuluyor.

Yetkililer ayrıca diğer gorillerin de telefon bağımlısı olmasından endişeleniyor.

Hayvanat bahçesinde ziyaretçileri, gorillerin yer aldığı alandaki camdan birkaç metre uzak tutmak için ip çekildi. Ayrıca telefonların yol açtığı sorunlar gelen kişilere anlatılıyor.

Independent Türkçe, Guardian, Newsweek

Derleyen: Uğurcan Yıldız