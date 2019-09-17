Hepsi kayıptı, kan donduran gerçek ortaya çıktı!

ABD'de kan donduran cinayet. Annenin cesedinin yakınında kayıp çocukların kalıntıları bulundu.

Korkunç cinayet ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. ABD'nin Florida eyaletinde 32 yaşındaki Casei Jones ile yaşları 1 ile 10 arasında değişen 4 çocuğu 6 hafta önce ortadan kayboldu.

Marion Bölge Şerif Ofisi anne ve çocuklarının kaybolmasının ardından hemen kayıp ilanı verdi ve aile her yerde arandı.Polis uzun süren araştırmalar sonucunda evinden 240 km uzaklıktaki Georgia eyaletinde eşinin aracında genç kadının cansız bedenini buldu.

Genç kadının cesedinin teşhis edilmesinden saatler sonra ise polisler çocukların kalıntılarını bulduklarını açıkladı.Olayla ilgili olarak çocukların babası ve Casei'nin eşi Michael Jones Jr. bir numaralı şüpheli olarak gözaltına alındı. Çocukların kalıntılarını polise gösterenin cani baba olduğu düşünülüyor.

Polis olayla ilgili basına açıklama yaparken hepsinin Florida'da öldürüldüğünü, anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin Georgia'ya gitmeden önce haftalarca depolandığını belirtti. Cani baba ise cinayetten gözaltına alındı.