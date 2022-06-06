Hırsızlığın bu kadarı! Evlilik teklifi ederken bir anda elindeki yüzüğü kaptırdı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Disneyland, dünyanın en ünlü eğlence merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor ve her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Disneylad ziyareti sırasında sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen adam sosyal medyada bir anda viral oldu. Görüntülerin popüler olmasının nedeni ise adamın evlenme teklifi sırasında yüzüğünü çaldırması.

Sosyal medyada popüler olan görüntülerde Disney hayranı bir çift, romantik anlara imza atarken hırsızın azizliğine uğradı. Magic Kingdom kalesinin önünce dizlerin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifi eden adam bir anda elindeki yüzüğü hırsıza kaptırdı. Kafasında Mickey Mouse tacı bulanan adam, evlilik teklifi yüzüğünü çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

“EN ÖZEL ANLARINI MAHVETTİ”

Arkadaşının evlenme teklifini kameraya kaydeden bir kullanıcı gönderisine, “En yakın arkadaşımın özel günü rezil oldu. Bu anı ölümsüzleştirmek istemiştim her şey farklı bir boyuta döndü. Üzgünüm. En özel anlarını mahvetti” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntülerinden sonra çiftin arkadaşları Disneyland Paris’in ikiliden yaşananlardan dolayı özür dilediğini belirtti.

mynet.com.tr