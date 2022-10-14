Hukuk öğrencisinin kopya düzeneğini gören şaştı kaldı... Hocası bile tebrik etti

İspanya’da ismi açıklanmayan bir hukuk öğrencisi sınava kendi yaptığı bir kopyadüzeneğiyle girdi. Bir ceza hukuku öğrencisi final sınavında kopya çekerken yakalandı. Ancak öğrencinin kopya çekmek için kullandığı yöntem ve gösterdiği çaba herkesi şaşırtmaya yetti. Öğrencisinin kopya düzeneğini paylaşan profesör onu tebrik etmeyi ihmal etmedi.

İsmi açıklanmayan bir İspanyol öğrenci bir dizi tükenmez kalemin üzerine mikroskobik harflerle ders notlarını kazıdı. Bir toplu iğne yardımıyla kalemin üzerine zorlukla görülebilecek harfleri kazıyan öğrenci kısa sürede sınav gözetmenleri tarafından yakalandı. Malaga Üniversitesi öğretim görevlisi Yolanda de Lucchi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kopya düzeneğini görünce şaşırdığını itiraf etti.

“NE SANAT AMA”

Ofisini toplarken öğrencisi tarafından yapılan bir kopya düzeneğini bulduğunu ifade eden Lucchi, “Ofisimi toplarken birkaç yıl önce bir öğrenciden el koyduğumuz bu kopyaları buldum. Tükenmez kalemlerle ceza usul hukuku! Ne sanat ama” notunu ekledi.

Kısa sürede sosyal medya gündem olan paylaşım kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları yaratıcılığından dolayı öğrenciyi tebrik etmeyi ihmal etmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yazıların çok küçük olduğunu vurgulayarak öğrencinin nasıl notları okuduğunu merak etti.

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