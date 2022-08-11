Huzurevinde yaşayan bir kadın, 106. doğum gününde çıplak garson istedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İngiltere’de yaşayan ve 106 yaşına adım atan yaşlı bir kadın doğum günü sürpriziyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Üç çocuğu, 7 torunu ve 6 torununun çocuğu bulunan Norah Shaw, yeni yaşında isteği üzerine yakışıklı bir garsonun kendisine ikram ettiği yiyecekleri yedi. Garsondan çok etkilendiğini dile getiren Shaw, “Uzun boylu ve çok çekiciydi. Göğsünde hiç kıl yoktu. Daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.

“ARKASINI DÖNÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM”

Doğum gününde yakışıklı bir garson istediğini söylediğinde şaka yaptığını dile getiren Shaw, “Aslında şaka yapmıştım. Çünkü gerçek olacağını düşünmemiştim. Ama hayatımın en güzel gününü yaşadım. Herkesin doğum gününde bu kadar keyif almasını umuyorum” diye konuştu.

Garsonun servis yaptığı sırada tamamen çıplak olduğunu fark etmediğini anlatan Shaw, “ Arkasını dönünce çok şaşırdım çünkü üzerinde iç çamaşırı yoktu. Oldukça eğlenceliydi. Sürekli kontrol etmek için ondan arkasını dönmesini istedim” ifadelerini kullandı.