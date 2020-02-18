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İçinden çıkana inanamadı

İçinden çıkana inanamadı

Genç kadın yeğeni ve kendi için Tavuk Burger siparişi verdi.Sipariş tamamlandı ve kadın ürünleri aldı.Yemeğinden ısırık alan kadın hayatının şokunu yaşadı..

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Fast food restoranlarındaki skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. McDonald's'ın Avustralya'daki bir şubesinde tavuk burger yiyen kadın, içerisinden metal çubuk çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Avustralya’nın Sydney kentinde yaşayan Ada Teaupa, Türkiye’de de yüzlerce şubesi bulunan McDonald’s’a giderek yeğeni ve kendisi için tavuk burger siparişi verdi.

Ürünlerin hazırlanmasının ardından paketi teslim alan ve eve giden Teaupa, yemeğinden ısırık

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Durumu fotoğraflayan ve sosyal medyada paylaşan Teaupa, “Bakın burgerin içinden ne çıktı. Neredeyse dişimi kırıyordu. 3 yaşındaki yeğenime de aynısından almıştım. Tanrıya şükür henüz ona vermemiştim” dedi.

Burgeri aldığı restorana geri götürdüğünü söyleyen Teaupa, kendisinden özür dilendiğini ve telafi için yeni ürün teklif edildiğini belirtti.

Sözcü

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