İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Rus bankalar finansal sistemden çıkarılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekâtı sonrası Batı ülkelerinden Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaları gelmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar kapsamında Rus bankalarının Londra finansal siteminden çıkarılacağını duyurdu.

Boris Johnson, Parlamento'da yaptığı konuşmada Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı.

BBC'nin haberine göre; İngiltere'den Rusya'ya uygulanacak yaptırım kapsamında 100'den fazla kişi ve kurumun mal varlıkları dondurulacak. Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak ve bu bankalar Birleşik Krallık finansal sisteminden çıkarılacak.

Başbakan Boris Johnson, Rusların Birleşik Krallık bankalarına yatırabileceği para miktarında da sınırlamalar olacağını açıkladı.

Yasa büyük Rus şirketlerinin ve kamunun Birleşik Krallık piyasalarından finans bulma ve borç almasını engelleyecek.

Boris Johnson ayrıca, Rus Aeroflot Havayolları'nın yasaklanacağını ve Rusya'ya satılan teknolojiye yönelik sıkı ihracat kontrolleri getirileceğini duyurdu.

Hürriyet