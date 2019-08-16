İntihar eden milyarder işadamının evinden çıktı

Seks amaçlı insan ticareti ve pedofili suçlamaları nedeniyle atıldığı hapishanede geçen hafta sonu intihar eden milyarder işadamı Jeffrey Epstein'ın malikanesinde, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ı kadın kıyafetiyle yansıtan ilginç bir tablo olduğu ortaya çıktı.

Eski Başkan Clinton’ı Beyaz Saray’da bir koltukta mavi bir elbisenin içinde ve ayaklarında kırmızı topuklu ayakkabılarla yansıtan tablonun Avustralya asıllı Amerikalı ressam Petrina Ryan-Kleid’e ait olduğu belirtildi. Ancak Epstein’ın tabloyu satın mı aldığı, yoksa reprodüksiyonunu mu duvarına astığı ise net değil.

İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, tablonun Epstein’ın Manhattan’daki 56 milyon dolarlık malikanesinde Ekim 2012’de fotoğraflandığı yazıldı. Daily Maily gazetesine gizlilik kaydıyla konuşan bir kaynak, tabloyu Epstein’a bir iş teklifi sunmak üzere evine gittikleri sırada fark ettiklerini ifade etti.

Tabloda, Clinton’ın seks skandalı yaşadığı Beyaz Saray asistanı Monica Lewinsky’nin meşhur kıyafetlerinden birine benzer bir elbise içinde resmedildiği tahmin ediliyor. Bir diğer iddia ise, mavi elbisenin Hillary Clinton’ın 2009’da Kennedy Center Ödülleri Töreni’nde giydiği kıyafeti andırdığı yolunda…