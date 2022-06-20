‘İntikam pornosu’ mağdurları artıyor

Avustralya'da çocuklar ve gençler arasında 'intikam pornosu' istismarına maruz kalanların sayısında geçen yıl içerisinde ciddi bir artış yaşandığı belirtildi. Hükümet bununla mücadele için yeni bir kampanya başlatma kararı aldı.

İnternet Güvenliği Ofisi Komiseri Julie Inman Grant, 2022'nin ilk yılında Avusturyalı gençler arasında binden fazla görsel kaynaklı istismarın kayıtlara geçtiğini belirtti. Avustralyalı haber kanalı 7News'a göre bu geçen sene aynı süreçte kayıtlara geçen olaylardan yaklaşık 400 daha fazla.

Kayıtlara geçen olaylardan yüzde 60'ının, yani yaklaşık 670'inin 13-24 yaş arasındakiler tarafından bildirildiği belirtildi. Geçen sene aynı yaş grubundaki sayı yaklaşık 370'di.

İstismar olaylarındaki artışın ardından hükümet, Z kuşağında benzer şekilde istismara maruz kalıp bildirimde bulunmayanlar olabileceğini düşünerek yeni bir kampanya başlattı. İnternet Güvenliği Ofisi, "SCROLL" kampanyası kapsamında Z Kuşağı'ndan altı içerik üreticisiyle birlikte Avustralya'daki gençlere internette bu tür istismara maruz kalırlarsa ne yapabileceklerini anlatacak.

"SCROLL" kampanyasının ürettiği bilgilendirici içerikler TikTok, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında yayınlanacak.

'İntikam pornosu'nun yanı sıra kampanya, siber zorbalık ve internet üzerinden ilişkilerde rıza gibi konularda da bilgiler paylaşacak.

Avustralya'da 2021'de 3 bin 500 genç ve çocuk arasında yapılan ankette, 13-17 yaş grubunun yüzde 70'i internette cinsel içerikli görseller gördüklerimi; yarısı ise cinsel içerikli mesaj aldıklarını belirtmişti.

8-17 yaş arası çocukların neredeyse yarısı, internetten kendilerini rahatsız eden bir muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

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