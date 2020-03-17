İran’dan mahkumlar için flaş corona kararı: Binlerce kişi serbest kaldı

Corona virüsünün en çok etkilediği üçüncü ülke olan İran'da cezaevleri için önemli bir karar alındı. 85 bin mahkum virüsle mücadele kapsamında geçici olarak serbest bırakıldı.

Corona virüsünün şu ana dek 853 can aldığı İran’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Virüsle mücadele kapsamında önlem üzerine önlem alınan ülkede cezaevlerinin durumu merak konusuydu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gholamhossein Esmaili, söz konusu durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Esmaili, 85 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakıldığını belirtirken, “Bu mahkumlar arasında siyasi suçlardan ceza alanlar da var. Ayrıca cezaevlerinde de önleyici çalışmalarımız yapılıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 10 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İran’da başta başkent Tahran olmak üzere tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep etmişti.

Esmaili, mahkumların cezaevine dönüş tarihiyle ilgili ise bilgi vermedi.