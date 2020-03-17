Koronavirüs nedeniylebir ülkede daha olağanüstü hal ilan edildi

Finansal açıdan zor günler geçiren Lübnan'da koronavirüs nedeniyle hükümet işi sıkı tutuyor. Ülkede iki haftalık olağanüstü hal ilan edilirken, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs, ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan'a da sıçradı. Ülkede şu ana kadar vaka sayısı 99 olurken, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüse karşı ülkede büyük bir mücadele veren Başbakan Hassan Diab yönetimindeki hükümet iki haftalık olağan üstü hal ilan etti. Ülkede olağanüstü hal 29 Mart tarihine kadar sürecek.

HALKTAN DIŞARI ÇIKILMAMASI İSTENDİ

Başbakan Hassan Diab başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad alınan kararları duyurdu. Olağan üstü halin 29 Mart tarihine kadar devam edeceğini belirten Samad, Lübnan halkından ikinci bir emre kadar gıda ve sağlık gibi zaruri ihtiyaçların karşılanması hariç başka nedenlerle dışarı çıkılmamasını istedi.

ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Samad ayrıca, Beyrut uluslararası havalimanının Çarşamba gününden 29 Mart tarihine kadar kapalı tutulacağını, bu süre zarfında yalnızca diplomatların, Birleşmiş Milletler barış elçilerinin ve ülkeye ithalat eşyası taşıyan ticari gemilerin ülkeye girişine izin verileceğini söyledi.

CEMAATLE NAMAZ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Lübnan'da Mart ayından bu yanailk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve restoranlar kapatıldı. Lübnan genelinde Sünni ve Şii dini dilerler ikinci bir emre kadar camilerde toplu halde kılınan namazları askıya aldı. Lübnan'a Fransa, Mısır, Suriye, Irak, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerden yapılan uçuşlar bir hafta süresince durdurulmuştu. Yasaklara rağmen sahillere gidip güneşlenen insanların tekrar evlerine gitmeleri için polis müdahale ediyor.