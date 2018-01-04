JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN
Jumanji: Vahşi Orman
Yapımı :2017 - ABD
Tür :Aile , Fantastik , Macera
Süre:119 Dak.
Yönetmen :Jake Kasdan
Oyuncular :Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Bobby Cannavale
Senaryo :Jeff Pinkner, Zach Helm, Scott Rosenberg, Chris McKenna (i)
Yapımcı :Ted Field, Matthew Tolmach
Diğer Adı :Jumanji 2
Jumanji: Vahşi Orman Film Konusu
4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar.
1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.
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