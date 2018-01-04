Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  3. JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN
JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN

Jumanji: Vahşi Orman

A+A-

Yapımı :2017 - ABD

Tür :Aile ,  Fantastik ,  Macera

Süre:119 Dak.

Yönetmen :Jake Kasdan

Oyuncular :Dwayne Johnson,  Karen Gillan,  Kevin Hart,  Jack Black,  Bobby Cannavale

Senaryo :Jeff Pinkner,  Zach Helm,  Scott Rosenberg,  Chris McKenna (i)

Yapımcı :Ted Field,  Matthew Tolmach

Diğer Adı :Jumanji 2

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

 

Jumanji: Vahşi Orman Film Konusu

4 liseli genç, okul müdürü tarafından ceza olarak okulun bodrum katını temizleyip düzenlemekle görevlendirilir. Eşyaları düzenlerlerken Jumanji adında oldukça eski bir video oyunu bulurlar. Ancak oyunu oynamaya başladıklarında oyun tarafından yutularak oyundaki çılgın dünyaya düşerler. 4 genç, oyunda seçtikleri karakterlere dönüşmüşlerdir ve kendilerini müthiş bir maceranın içinde bulurlar. 
1995 yapımı Jumanji filminden esinlenen filmde kahramanlarımız bu kez Jumanji ormanına girecek.

 

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.