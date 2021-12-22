Kamera karşısına çıkamayınca resmini çizdirdi

Prenses Charlene kamera karşısına çıkamayınca kutlama için resmini çizdirdi

Neredeyse bir yıldır net olarak açıklanmayan sağlık sorunları yüzünden sadece ailesini ve yakınlarını değil tüm dünyayı endişelendiren Monaco Prensesi Charlene, uzun süren sessizliğini sanal dünyada da olsa bir kez daha bozdu.

INSTAGRAM SAYFASINDA PAYLAŞTI

10 ay kaldığı anavatanı Güney Afrika'dan Monako'ya döndükten birkaç gün sonra adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde tedaviye gittiği açıklanan 43 yaşındaki Charlene Wittstock, kocası Monako Prensi 2. Albert, çocukları Gabriella ve Jacques ile birlikte göründüğü Noel kartını yayınladı. Prenses Charlene, hayranlarını ve takipçilerini heyecanlandıran bu karta Instagram sayfasında yer verdi.

FOTOĞRAF YERİNE ÇİZİM

Charlene'in "herkese güzel ve güvenli bir bayram" dilediği ve "bütün sevgimle" diye bitirdiği mesajının yer aldığı bu Noel kartı büyük bir heyecan yarattı. Bu Noel kartının en önemli özelliği, Monako Prenslik ailesinin "tam kadro" yer aldığı görüntünün bir fotoğraf olmaması.

RESSAM STEFNE VAN ZYL'İN İMZASINI TAŞIYOR

Prenses Charlene'in resmi Instagram hesabında paylaştığı bu kutlama kartı, yaptığı Prenses Grace portreleriyle tanınan ressam Stefne Van Zyl'in imzasını taşıyor. Van Zyl, Prenses Charlene, Prens Albert ve çocukları Gabriella ile Jacques'in bir Noel ağacının yanında göründüğü bu resmi kendi Instagram sayfasında da paylaştı.Çizimde, ağacın altındaki hediye paketleri de dikkat çekiyor.

Hürriyet