Kediye işkence etti!

West Ham United futbolcusu Kurt Zouma, korkunç bir Snapchat videosuyla gündeme geldi. Fransız futbolcunun, evindeki kediye işkence ederken çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu. Yıldız futbolcu konuyla ilgili açıklama yaptı.

İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması giyen Kurt Zouma, saha dışı bir olayla adından söz ettirdi.

“KEDİLERİMİZ EL ÜSTÜNDE TUTULUYORLAR”

West Ham, kulübün ‘konuyla kendi içinde ilgileneceğini’ belirten bir açıklama yaparken, Zouma da çok üzgün olduğunu söyledi. Zouma yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazaretim yok, içtenlikle pişmanlık duyuyorum. Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorun. Herkesi temin ederim ki, iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak münferit bir olaydı.”

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