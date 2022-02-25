Korkunç gece

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dün Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ne destek adı altında askerlerini göndermesi üzerine başlayan işgal süreci üzerine Ukrayna'da halk dün geceyi de sığınaklarda geçirdi. Başkent Kiev'de metro istasyonları doldu taştı. Donbass bölgesinde ise bir Ukraynalı vatandaşın Rus askerine söylediği sözler gündem oldu.

Bir süredir gerilimin had safhada olduğu Ukrayna-Rusya hattında beklenen oldu ve Moskova orduları Ukrayna'ya doğru hareket etmeye başladı. İşgalin ikinci gününde çatışmalar şiddetlenirken, Ukrayna halkı geceyi sığınaklarda ve metroistasyonlarında geçirdi.

Savaşın ikinci gününde Kiev sokakları boş kalırken, halk, yeni saldırı korkusuyla metro istasyonlarına ve sığınaklara akın etti.

Kiev yönetimi, Rusya’nın başkenti vurmak üzere olduğu endişeleri üzerine sokağa çıkma yasağı ilan ederken, başkente yakın bir havaalanının kontrolünü de kaybettiklerini açıkladı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BENZETMESİ

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Kharkiv’de, halkın metro istasyonlarına sığındığı ve vagonların içinde uyuduğu görüldü. İngiliz Daily Mail gazetesi, yaşananları İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Blitz saldırılarına benzetti.

Metro istasyonuna sığınanlar arasında bebeklerin, çocukların ve evcil hayvanların da olduğu, binlerce kişinin geceyi metro istasyonlarında geçirdiği aktarıldı.

Putin, konuşmasında sivilleri korumayı amaçladığını iddia ederek doğu Ukrayna’da ‘özel askeri operasyon’ düzenleyeceğini duyurmuştu. Rusya’nın amacın Ukrayna’yı işgal etmek değil, Nazilerden arındırmak olduğunu iddia etmişti.

‘İKİ GÜNLÜK YİYECEĞİM VAR, SONRA NE OLACAK?’

ABD merkezli New York Post gazetesi de Kiev sokaklarında halkla konuştu. 75 yaşındaki eşiyle Kiev’in merkezinde yaşayan emekli bir mühendis olan Galina, gazete ile yaptığı özel röportajda söze erken saatlerde büyük patlamalara uyandığını söyleyerek başladı. Soyadını vermeyen 73 yaşındaki kadın, “Şehrimizde şu anda duyamadığımız başka patlamalar da yaşanıyor. Her yer kapalı. Sokakla bomboş… Belki iki gün yetecek kadar yiyeceğim var ama ondan sonra ne olacak?” dedi.

ABD merkezli CNN’in uluslararası muhabiri Clarissa Ward’a istasyonun içinden bir kadın, evinden gerekli malzemeleri alıp metroya kaçtığını söyledi. İsmi açıklanmayan kadın; “Evden biraz para ve belgeler topladık. Ama nakitimiz bitmek üzere. Bundan sonra kartla alış veriş yapıp yapamayacağımızdan emin değilim. Ve şimdilik Kharkiv’den herhangi bir yere gidebileceğimden de emin değilim” sözleriyle yaşadığı çaresizliği anlattı.

‘METROLAR EN GÜVENLİ YER’

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov, yerel halka güvenlik için metro istasyonlarına gitmelerini söyledi. Terekhov, “Rus tankları çevre yolunun yakınında duruyor. Metro en güvenli yer’ dedi.

Öte yandan savaşın ikinci gününde Ukrayna’dan kaçışların sürdüğü de aktarıldı. Polonya, ülkeden kaçan Ukraynalı mülteciler için kabul merkezleri kuracağını açıklarken, sınır boyunca da yemek ve tıbbi bakım sunan merkezler açacağını açıkladı.

Polonya ve Slovakya sınırına yakın ve çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden uzak olan Lviv kentinde halk eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Marketlerde ise raflar boşaldı.

sözcü.com.tr