Korkunç ölüm!

Fransa'nın kuzeyinde genç bir kadının ölümü ülkeyi yasa boğdu... Villert-Cotterets bölgesindeki ormanlık alanda köpeğini gezdiren genç kadın bir anda bölgedeki hayvanların saldırısına uğradı. Köpeklerin vahşice saldırdığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Fransa, ormanlık alanda vahşice öldürülen Elisa Pilarski’ye ağlıyor… Hafta sonunda yaşadığı Villers-Cotteres kasabasının dışındaki Retz Ormanı’na giden ve burada köpeğini gezdiren hamile kadın bölgedeki tazıların saldırısına uğradı.

Yerel basında yer alan haberlerde 29 yaşındaki Pilarski’nin ölmeden önce erkek arkadaşıyla telefonla konuştuğu ve bölgede kendisini tehdit eden bazı köpekler olduğunu söylediğini aktardı. Erkek arkadaşına, “Korkuyorum, çabuk buraya gel” dediğini söyleyen Pilarski’nin bu görüşmeden kısa bir süre sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

6 aylık hamile kadının partneri ormanlık alana gidince ise korkunç bir görüntüyle karşılaştı. Genç kadın kanlar içinde yerde yatıyordu. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri ve sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

93 KÖPEKTEN DNA ALINDI

Fransız savcı Frederic Trin, “Birçok köpeğin yüzünü parçalaması sonucunda kurban olay yerinde yaşamını yitirdi. Kan kaybından ölen Pilarski’nin vücudunun alt tarafında da köpek dişi ve pençesinin izleri vardı” dedi.

Yerel gazete Courrier Picard, bölgede ava çıkan bazı avcılara ait tazıların genç kadına saldırdığını yazdı. Fakat Fransa Avcılık Derneği olayla ilgili bir bağlantılarının olmadığını açıkladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgede yaşayan 93 köpekten DNA numunesi alan polis bunları Pilarski’nin bedeni ile karşılaştıracak. 93 köpek arasında avcıların köpekleri ve genç kadının kendi köpeği de bulunuyor.