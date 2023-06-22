Korkunç Tesadüf!

15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan bir deniz aracı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. TSİ 14:08 itibari ile oksijensiz kalacak denizaltıyı kurtarmak için zamana karşı yarış devam ediyor. 250 bin dolar ödeyerek Titanik'i görmek için dalan 5 kişiyi kurtarma çabaları devam ederken New York Times'ın haberi korkun. tesadüfü gözler önüne serdi.

Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı Filmile hafızalara kazınan Titanik bir kez daha gündemde.

Film ile popülaritesini daha da artıran trajedi zengin turistlerin uğrak noktası haline gelmişti.

250 bin Dolar ödeyerek Titanik'i görmek için dalan 5 kişiyi taşıyan denizaltı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

Titan isimli aracın battığına kesin gözüyle bakılıyor. Bölgeden gelen ritmik ses sonrası Titan'dakilerin hala hayatta olabileceğine dair umutlar sürüyor.

Ancak zaman kazazedelerden yana değil. Zira İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Titan'daki oksijen 12:08 (TSİ 14:08) itibari ile bitecek.

Bu da kazazedelerin kurtarılması için sadece saatlerin kaldığına işaret ediyor.

Kurtarma operasyonu ABD Sahil Güvenliği’nin liderliğinde, Kanada Sahil Güvenliği’nin katkılarıyla yürütülüyor.

Bahama bandıralı The Deep Energy adlı, 3 bin metreye kadar su altına kablo döşemek için kullanılan bir gemi, kurtarma çalışmalarına yardım ediyor.

Bu geminin, 3 bin metre derinliğe kadar inebilen iki insansız aracı bulunuyor. Bu araçlar Deep Energy’ye birer kabloyla bağlı.

Titanik’in kalıntıları deniz yüzeyinden 3 bin 800 metre aşağıda olduğu için Titan yüzeye oturmuşsa bu iki insansız araçla görülemez.

Fakat 3 bin metre ve yukarısında bir noktada bulunuyorsa bu araçlar Titan’ı tespit etmeye yardımcı olabilir. Bu geminin yanı sıra bölgede en az bir kurtarma gemisi daha bulunuyor.

KORKUÇ TEFADÜFÜ NYT ORTAYA ÇIKARDI

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken New York Times'ın (NYT) haberi kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

NYT adeta 'tarih tekerrürden ibarettir' sözğnü haklı çıkaran bir bilgiye ulaştı.

NYT'nin elde ettiği arşiv kayıtlarına göre, Stockton Rush'ın karısı, gemi 1912'de battığında ölen iki birinci sınıf yolcunun soyundan geliyor.

Wendy Rush, Macy's mağazasının kurucu ortağı olan Isador Straus ile Titanik'in talihsiz transatlantik yolculuğundaki en zengin insanlar arasında yer alan Ida Straus'un büyük büyük torunu.

TİTAN'IN YOLCULARI KİMLER?

Titan’la bir yolculuğun 250 bin dolarlık maliyetinin olması, bunu yalnızca az sayıda kişinin yapabileceği bir aktiviteye dönüştürüyor.

Shahzada ve Suleman Dawood: Pakistan kökenli İngiliz Shahzada ve Suleman Dawood, gemide yer alan bir baba ve çocuğu. 58 yaşındaki milyarder iş adamı Shahzada keşiflere katılmayı severken oğlu Suleman da bir üniversitede okuyordu.

Fransız kaşif ve araştırmacı Paul-Henry Nargeolet: 1987’de Titanik’e ilk dalan kişi olan 73 yaşındaki “Bay Titanik” lakaplı Nargeolet, 1993’te de gemiden yüzeye ilk nesne çıkaran kişi unvanını almış, 800 farklı objeyi karaya çıkarmıştı.

Harper Collins dergisine geçen yıl bir söyleşi veren Nargeolet, “Aşağı küçük bir denizaltıyla iniyor ve 5-8 saat arası aşağıda kalıyoruz. Oradayken yukarı çıkmak istemiyorsunuz, pilleri olabildiğince tüketiyorsunuz – hatta bazen tüketebileceğinizden biraz daha fazla. Bu yüzden birkaç defa kızdılar bana. Çıkış da iniş kadar sürüyor böylece toplam dalış süresi 10-12 saat oluyor” demişti.

Kaşif Hamish Harding: Bir pilot alan Harding daha önce dünyanın etrafında bir tur atmıştı. Bu turda ona eşlik eden emekli NASA astronotu Terry Virts, “O gerçek bir kaşif. Uzaya çıkmak da deniz altına inmek de ilgi alanında” demişti. Harding’in üç de Guiness Dünya Rekoru bulunuyor.

Ocengate CEO’su Stockton Rush: Şirketin yöneticisi olan Rush, denizaltının teknolojilerine en hakim kişi. Bu yolculukta denizaltına o kaptanlık yapıyor.

Hürriyet