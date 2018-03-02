KORKUTAN HABER! MART AYINDA BU TARİH VE SAATLERE DİKKAT!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Mart ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Mart ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

1 Mart ayında Ay Aslan burcunda – 02:14 – 08:58 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

3 Mart ayında Ay Başak burcunda – 02:51 – 11:21 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

5 Mart ayında Ay Terazi burcunda – 09:19 – 16:24 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

7 Mart ayında Ay Akrep burcunda – 11:55 – 8 Mart 01:03 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

10 Mart ayında Ay Yay burcunda – 05:28 – 12:53 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

12 Mart ayında Ay Oğlak burcunda – 18:36 – 13 Mart 01:45 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

15 Mart ayında Ay Kova burcunda – 10:33 – 13:15 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

17 Mart ayında Ay Balık burcunda – 19:41 – 21:57 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

19 Mart ayında Ay Koç burcunda – 22:30 – 04:07 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

21 Mart ayında Ay Boğa burcunda – 20:21 – 08:30 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

24 Mart ayında Ay İkizler burcunda – 06:53 – 11:53 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

26 Mart ayında Ay Yengeç burcunda – 09:59 – 14:45 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

28 Mart ayında Ay Aslan burcunda – 12:55 – 17:31 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.

30 Mart ayında Ay Başak burcunda – 07:59 – 20:53 saatleri arasında Ay boşlukta olacak.