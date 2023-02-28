Koronavirüsün arkasındaki büyük sır ortaya çıktı! Şoke eden gerçek: Üçüncü Dünya savaşı...

Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün nasıl ortaya çıktığına ilişkin şoke edici bir belge ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın duyurduğu yeni bir gelişme ise yıllardır süren gizemi değiştirecek nitelikte. İşte şoke eden gerçek…

Koronavirüs pandemisi, 2019 yılından bu yana dünyanın gündeminde. Ortaya çıktığı günden bu yana dünya çapında şimdiye dek yaklaşık 7 milyon kişiyi öldüren koronavirüs pandemisinin etkisi azalmış olsa da henüz tamamen geride bırakılmış değil.

2019 yılında, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs, dünya tarihine damgasını vuran ölümcül bir salgın başlattı. Salgın, geliştirilen aşılar ve virüsün baskın bir varyantı olan Omicron'la beraber kontrol altına alınmış olsa da dünya henüz normale dönmüş değil.

Salgının başlangıcından bu yana ise virüsün ortaya çıkışıyla ilgili onlarca soru işareti var. Salgının başlangıcına ilişkin yapılan değerlendirmelerle virüsün kaynağının, Çin hükümetine bağlı laboratuvar olduğu iddialarının yanı sıra, Wuhan kentindeki hayvan pazarı olduğuna dair de söylentiler dolaşıyordu.

Her iki iddia da geçtiğimiz yıllar içinde kendisine destek buldu. Ne var ki herhangi biri ile ilgili kesin bir gerçek ortaya konulamadı. ABD'li gazete Wall Street Journal ise, şoke eden bir raporun ortaya çıktığını duyurdu. ABD Enerji Bakanlığı'nın yeni bir istihbarat raporunu incelediğini duyuran WSJ'a göre koronavirüsün kökeni ile ilgili önemli sonuçlara ulaşıldı.

Wall Street Journal (WSJ), "'Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor" başlıklı haberinde virüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin ile ilgili ABD'li kaynakların elde ettiği yeni bir bilgiyi duyurdu.

Sabah'ın aktardığı habere göre; ABD Enerji Bakanlığı'nın yeni araştırması sonucunda virüsün büyük olasılıkla Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı ifadeleri yer aldı. Virüsün insan yapımı olduğu ve hayvan kökenli teorinin reddedildiği söylenirken ve virüsün kaçışının muhtemelen kazara olduğu ifadeleri yer aldı.

Bu raporun, ABD ajansının revize edilmiş değerlendirilmesi sonucu yeni istihbarata dayandığını belirten WSJ, söz konusu istihbaratın yakın zamanda Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine de sunulduğu bilgisine yer verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, WSJ'ın haberi ile ilgili henüz yorum yapmazken rapordan ABD Başkanı Joe Biden'ın da haberi olduğu öğrenildi.

CNN International'a konuşan Sullivan, söz konusu rapor ile ilgili istihbarat topluluğunda değişik görüşler olduğunu, ancak yeterli bilgi bulunmadığını belirtti. CIA'in konu ile ilgili kapsamlı raporunun ise önümüzdeki süreçte yayınlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz dönemde Çin'in yıllardır biyolojik ve genetik silahlar üzerinde çalıştığı iddiaları sıklıkla dile getirilir olmuştu. Çin'in olası bir "Üçüncü Dünya Savaşı"na karşın hazırlık yaptığı iddialarının yanı sıra, 2015 yılından bu yana SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelinin de araştırıldı söylenmişti.

"Üçüncü Dünya Savaşı"nın kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı iddialarının ardından ortaya konulan bu yeni rapora ilişkin kapsamlı bilgilerin yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.

Haber Global