Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi

Afrika'daki bir köyde kuluçkaya yatan ördeğin yumurtaları arasına timsah yumurtası karıştı. Köylüler, yumurtadan ördek çıkmasını beklerken timsahla karşılaştı. Timsahın ördeği annesi zannetmesi ve zarar vermemesi ise görenleri hayrete düşürdü.

Afrika'daki bir köyde yaşanan olay, görenlerde büyük şaşkınlığa neden oldu. Kuluçkaya yatan bir ördek, köylüler tarafından takip ediliyordu. Yumurtaların çıkma zamanı geldiğinde ördek yuvasına giden köylüler, karşılarındaki manzara nedeniyle büyük şok yaşadı.

ÖRDEK YERİNE TİMSAH ÇIKTI

Çünkü yumurtada ördek olması gereken yerde timsah vardı. Ne yapacaklarını şaşıran köylüler, timsaha dokunmamaya karar verdi. Timsah ise hem ördek kardeşlerine ayak uydurması hem de ördeğe zarar vermemesi nedeniyle izleyenleri hayrete düşürdü.

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