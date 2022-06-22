Köyü basan maymunlar bir aylık bebeği öldürdü

Tanzanya'da bir köyde yaşayan ailenin evine giren maymunların, bir aylık bebeği kaçırıp öldürdüğü bildirildi.

Ülkenin batısında kalan Kigoma bölgesindeki Mwamgongo'da Luhaiba Said adlı bebek, cumartesi günü annesi Shayima Said tarafından emzirilirken evi basan maymun sürüsü tarafından kaçırıldı.

Kigoma Bölge Komutanı James Manyama, Tayvan'ın yerel gazetelerinden The Citizen'a açıklamasında "Maymunlar evi istila ettiğinde çocuk annesiyle birlikte evin önündeydi" dedi.

Manyama, annenin çığlık atarak etraftakilerden yardım istediğini, bunun üzerine toplanan köylülerin güç kullanarak bebeği maymun sürüsünün elinden almaya çalıştığını söyledi.

Yetkili, maymunların köylülere direndiğini ve bu sırada bebeğin başından ve boynundan yaralandığını belirtti.

Manyama, köylülerin bebeği maymunlardan kurtararak yakındaki bir hastaneye götürdüğünü fakat çocuğun tedavi altındayken yaşamını kaybettiğini ifade etti.

Yetkili, Mwamgongo köyünün Gombe Ulusal Parkı sınırında kaldığını, hayvanların civardaki köyleri istila ettiği olayların daha önceden de yaşandığını belirtti.

Olayda yer alan maymunların sayısına veya türüne dair bir bilgi paylaşılmadı.

Independent Türkçe