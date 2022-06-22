Oksijene bağlıyken sigara yakan adam hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin North Coventry kasabasında yaşayan biri, evinde oksijen konsantratörü kullanırken sigarasını yakmaya çalıştıktan sonra öldü.

North Coventry Kasabası Polis Teşkilatı'nın yaptığı açıklamada, olayın 17 Haziran'da, mağdurun Zion Dağı Bulvarı'ndaki evinde meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, olay yerine geldiklerinde adama kalp masajı yapmaya çalıştıklarını ve daha sonra adamın hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Açıklamada "Olay yerine varıldığında, Goodwill Ambulansı'nın sağlık görevlileri erkek mağdura kalp masajı yapıyordu. Polise, mağdurun oksijen için nazal kanül takılıyken sigara yakmaya çalıştığı ve bunun da erkek kurbanı yaralayan oksijen kaynaklı bir aleve neden olduğu bilgisi verildi" ifadeleri yer aldı.

Ardından ilk müdahale ekipleri yaralıyı Pottstown Hospital Tower Health'e nakletti.

Daha sonra, Montgomery County Adli Tabip Bürosu polise mağdurun aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fort Worth Star-Telegram'ın haberine göre, Yangından Korunma Derneği, oksijenin kendisi yanıcı olmasa da alevlerin büyümesine ve yayılmasına yol açan bir hızlandırıcı görevi gördüğünü belirtiyor.

Fazla oksijen ayrıca, insan saçı ve cildi de dahil maddelerin alev alma derecesinin düşmesine neden oluyor.

Yetkililer kurbanın kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı.

Independent Türkçe