MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB’nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Londra’da J.P. Morgan Turkey Macro and Credit Conference’daki “Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası” başlıklı konuşmasında şunları söyledi:



Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklar karşısında dayanıklılığını koruduğunu, Öncü göstergelerin iktisadi faaliyette 2016 yılının üçüncü çeyreğinde gözlenen daralmanın kalıcı olmadığına ve ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğine işaret ettiğini,



Enflasyonun kısa vadede bir miktar daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yılsonunda yüzde 8 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini,



TCMB’nin yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptığını,



Sıkı parasal duruş ile maliye ve para politikalarının artan eşgüdümünün enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıların ikincil etkilerini sınırlayacağını, Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için ilave vergi artışının öngörülmediğinin açıklanmış olmasının bu eşgüdümün bir örneği olduğunu,



Mevcut para politikası duruşunun net ve istikrarlı bir sıkılaştırmaya işaret etmekte olduğunu, enflasyon dinamiklerinde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar devam edeceğini,



TCMB’nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edeceğini, vurguladı.