Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Avustralya'nın Queensland eyaletinden genç bir kadın, eski kocasından akıllara zarar bir yöntemle intikam aldı. Eski eşinin kredi kartını kullanarak tam sayfa bir gazete ilanı çıkaran kadın, yazdırdığı yazıyla herkesi şoke etti.

Queensland'in doğusundaki Mackay ve Whitsunday Life okurları, Cuma günkü baskısının dördüncü sayfasını açtıklarında gördükleri tam sayfa reklam karşısında şoke oldular. Çünkü sayfanın tamamı Jenny adında bir kadının, eski eşine seslenen açık bir mektubuna ayrılmıştı.

ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Mektupta "Sevgili Steve, umarım onunla mutlusundur. Artık bütün kasaba senin ne kadar pis bir sahtekar olduğunu öğrenecek. Not: Bu reklamı senin kredi kartını kullanarak aldım." yazılıydı.

MESAJ KUTULARI DOLDU TAŞTI

Gazete yetkilileri, şoke edici mektup basıldığından beri düzinelerce mesaj aldıklarını aktardı. Yaptıkları açıklamada "Steve'in kim olduğunu bilmiyoruz ama görünüşe göre çok çok kötü biri. Jenny hakkında herhangi bir ayrıntı açıklamayacağız." dedi.

ÖDEME ALAMADILAR

Ama ne yazık ki Jenny'nin intikamının tamamlanmamış gibi. Çünkü Mackay ve Whitsunday Life gazetesi, söz konusu kredi kartından ödeme almadıklarını açıkladı. Ancak Jenny'nin intikam hamlesi okuyucular ve sosyal medya kullanıcıları tarafından övgüyle karşılandı.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Kimileri onu kahraman ilan ederken kimileri de arkadaş olmak isteyecekleri biri olduğunu söyledi. Steve ise, birçok kişi tarafından topa tutuldu.

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