Odun almak için gitmişti 4 varil dolusu insan cenini buldu

Rusya'da ateş yakmak için odun toplamak amacıyla ormanlık alana giren bir balıkçı, dört tane su varili görüp onları evine götürmek isteyince içlerinin insan ceninleriyle dolu olduğunu fark etti. 24 Temmuz 2012'de Yekaterinburg şehrinin yaklaşık 70 km kuzeyindeki ormanlık alanda keşfedilen bu şey, bugün hala gizemini koruyor.

Rusya'da bir balıkçı, odun toplamak amacıyla girdiği ormanlık arazide dört su varili gördü. Bunları evine götürmek isteyen adam, varillerin içine baktığında koruyucu bir kimyasal içinde korunmuş küçük bebekleri görünce dehşete kapıldı. Boşaltılmış varillerin içinde toplam 278 bebek fetüsü olduğu ortaya çıktı.

ORMANA SAÇILMIŞTI

Balıkçı hemen polise haber verdi. Memurlar, kalıntıların keşfedildiği Ural bölgesindeki en az üç hastaneden toplanmış biyomedikal atık olduğunu bildirdi. Ceninler, soyadlarını ve numaralarını listeleyen etiketlerin bulunduğu dört plastik varilde bir kimyasal ile korunmuştu ancak varillerin kapaklarının bir kısmı çıktığı için içindekiler de ormanın zeminine saçılmıştı.

''OLAĞANÜSTÜ''

O sırada bölgesel hükümet başkan yardımcısı olan Vladimir Vlasov devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, sorumluğunun şehrin hastanelerinden gelen tıbbi atıkların bertaraf edilmesiyle yükümlü kuruluşa ait olduğunu söyledi.

Vlasov, davayı "olağanüstü" olarak nitelendirdi, ancak müfettişlerin ceninlerin imha edilmesinden kimin sorumlu olduğunu hızla belirleyeceklerine ve suçluların cezalandırılacağına inandığını söyledi.

ÜZERİNDE YAZILAR VARDI

Yayınlanan fotoğraflarda, üzerinde Rus medyasının aile isimleri olduğunu söylediği sayılar ve yazılar bulunan etiketli fetüsler görülüyordu. Cesetler, detaylı inceleme için yakınlardaki Nevyansk kasabasındaki bir morga konuldu.

HALA BİR SIR

Rus haber ajansı RT'ye göre, bir atık imha şirketi ve Ekaterinburg şehri merkezli bir tıp akademisi, fetüslerin çöpe atılması davasıyla bağlantılı olabilir. Ancak şok edici olay, on yıl sonra bile hala bir sır ve sorumlulara karşı herhangi bir suçlamada bulunulup bulunulmadığı bilinmiyor.

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