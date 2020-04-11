Oxford Profesöründen aşı için merakla bekleyen herkesi umutlandıran sözler

Oxford Üniversitesi profesörü, Kovid-19 aşı çalışmalarında önümüzdeki Eylül ayını işaret ederek "Yüzde 80 ihtimalle aşı kullanılabilir olacak" dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalar yürüten Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sarah Gilbert, beklenen aşının yüzde 80 ihtimalle Eylül ayında kullanabileceğini söyledi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede dünyaya yayılarak 1.7 milyon insana bulaştı. Şu ana dek 100 bini aşkın insanın ölümüne yol açan virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları da dünyanın dört bir yanında aralıksız devam ediyor.

BEKLEYENLERE UMUT VEREN AÇIKLAMA

İngiltere'nin köklü üniversitelerinden Oxford'da görevli Prof. Dr. Sarah Gilbert da onlardan biri. Ekibiyle birlikte aşı geliştirmek için mücadele eden Gilbert, merakla bekleyen herkese umut veren açıklamalarda bulundu.

EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

Times'a konuşan ve aşı için en net tarihi veren Gilbert, "Her hafta elde ettiğimiz verileri dikkate aldığımda yüzde 80 ihtimalle aşı Eylül ayında kullanılabilir olacak. Her şey mükemmel ilerlerse bu mümkün" dedi.Gilbert geliştirdikleri örnekler için insan üzerindeki deneylerin de iki hafta içinde başlamasını planladıklarını ifade etti.