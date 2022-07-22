Peri masalı olacakken kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

30 yaşındaki Lewis Paterson, Fransa'nın güneyindeki Dordogne nehrine bakan Château de Castelnaud'da sevgilisine peri masalı gibi bir evlilik teklifi yapmayı vermeyi planlamıştı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Nişan yüzüğünün yolun kıyısına fırlayıp at gübresi ve samanla kaplı bir alana düşmesi üzerine, evlilik teklifi kabusa döndü.

wis Paterson, sevgilisi Nicola Bolton'un en sevdiği Disney klasiği olduğunu belirttiği “Güzel ve Çirkin”e dair bir mekanda evlilik teklifini gerçekleştirmek istedi. Ancak, evlilik teklifine berbat bir başlangıç yaptı çünkü Paterson soruyu sormak için yüzük kutusunu açtığında, nişan yüzüğü uçtu ve yolun kenarındaki at gübresi ve saman yığınına düştü

GÜBRENİN İÇİNDE ARADILAR

Anın tadını çıkaramayan çift, hemen gübrenin içindeki elması aramaya başladı. Şans eseri, Bolton yüzüğünü yol kenarında bulmayı başardı ve ardından evlilik teklifini kabul etti. Üç yıldır birlikte olan çift, şimdi bir yuva kurmak ve sonsuza kadar mutlu olmak için heyecanla bekliyor.

''GÜLMEYİ BIRAKMADIK''

Paterson, bu talihsizliğe rağmen Bolton'ın evlilik teklifini kabul etmesine oldukça mutlu olduğunu söyleyerek durumunun komikliğine dikkat çekti. Olanlara inanamadıklarını söyleyen genç adam ''Neyse ki komik tarafını gördü ve ikimiz de gülmeyi bırakmadık. En azından prensesime 'Güzel ve Çirkin' köyünde evlenme teklif etmeyi başardım." dedi

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